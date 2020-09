بلدية صرمان تسجل حالة وفاة واحدة وإصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بلدية صرمان، الأحد، تسجيل حالة وفاة، وإصابة

واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلدية.

وقالت البلدية في بيان لها نشرته عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” حالة الوفاة هي لرجل مسن يبلغ عمره 80 عاما من محلة أبي

الريش وتوفي بقسم العزل، ليرتفع عدد الوفيات بكورونا في البلدية إلى 5 حالات.

وأضافت البلدية أن حالة الإصابة هي لشخص مخالط من محلة أبي

الريش أيضا ويبلغ عمره 30 عاما، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في صرمان إلى 109

حالات، مشيرة إلى أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 39 حالة.

