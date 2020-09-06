“تعليم الوفاق” تتابع العودة المدرسية في مصراتة

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة” -أمس السبت- سير العودة للمدارس ببلدية مصراتة، ورافقه في الجولة عضو المجلس البلدي مصراتة “إسماعيل الهاشمي” ومراقب التعليم ومديرو المكاتب والأقسام بالمراقبة وذلك خلال زيارته لسبع مدارس ثانوية للبنات والبنين، للوقوف على خطوات العودة بعد فترة انقطاع بسبب جائحة كورونا .

واستمع “جمعة” خلال الزيارة لملاحظات الطالبات والطلبة بشأن العودة المدرسية وحول مدة العودة ومواعيد الامتحانات والمطالبة بتقليل الأسئلة الاسترشادية-حسب مانشرته صفحة الوزارة- التي أضافت أن عدد الطلبة المستهدفين بالعودة يقارب من الــ 5000 طالبة وطالب و عدد 51 مدرسة .

وقد أثنى الوكيل على كافة العاملين بالمراقبة وكذلك كل مديري المدارس والمعلمين للمجهودات التي بذلوها حتى تكون العودة في مصراتة بالصورة الجيدة ، أيضاً شكر مجهودات الهلال الأحمر فرع مصراتة الذي اضطلع بمهمة تعقيم المدارس المستهدفة بالعودة.

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