“باطن الجبل” تفرض حظر تجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت بلدية باطن الجبل عن فرض إجراءات جديدة داخل البلدية بعد ارتفاع أعداد مصابي كورونا.

وقال المجلس البلدي في بيان له إن لجنة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا ببلدية باطن الجبل قررت فرض حظر تجول من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة مساءً باستثناء الحالات المرضية، ابتداء من اليوم الأحد.

كما سيتم إغلاق الأسواق الشعبية “سوق الجمعة بتيجي وسوق الخميس ببدر”، ومنع وقوف سيارات بيع الخضار والفواكه على الطرق.

وأرجع المجلس القرارات الأخيرة إلى زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي رافقه زيادة في عدد الوفيا، في ظل رفض عدد من المشتبه بهم أخذ المسحة للتأكد من إصابتهم، وعدم التزام البعض الآخر بالحجر الصحي، وكذلك وجود نوع من الاستهتار في الإجراءات الوقائية.

وحثّ المجلس في ختام بيانه كل من لديه أعراض الإصابة بكورونا من المواطنين بالإسراع في فحص عينة الدم منه.