الشوارع تزدحم بالكمامات ومواطنون يعجزون عن شرائها

تقرير/ ابتسام اغفير. |

06 September, 2020

يقول سالم بكل أسف وحزن يطالبوننا بلبس الكمامة بشكل يومي، وأن نستخدم الكحول أيضا فهل يعلمون ” كم حق الكمامة، وكم تلبس كمامة في اليوم، وهل يعرفون حق المعقمات كم؟ وكم مرة تستخدم المعقم في اليوم” ويضيف بأسى وهل يعرفون ” ان في ناس مش لاقية ماتاكل، وان المرتبات تنزل بعد ثلاثة أشهر، وانت وحظك مرات سقف السحب 1000 دينار، ومرات 500 دينار“، نعم المرض قاتل، ولكن وضع البلاد أشد فتكا، على الحكومة أن توفر الكمامات مجانا للمواطن فهي غير قادرة على صرف المرتبات في وقتها وهذا شيء حقيقي.

هذا كان كلام سالم عن ارتداء الكمامة فهو لا يملك ثمنها، الذي يساوي دينار ونصف، وفي المقابل هناك من يلبس الكمامة القماشية التي يبلغ سعرها بشكلها الجمالي من 15 إلى 45 دينارا.

وفي الشارع الليبي هناك من يرتدي الكمامة، وهناك من يضعها أسفل انفه، وهناك من يضعها على ذقنه، وهناك من يرتديها في السيارة، وآخر في الهواء الطلق.

وانت تسير في شوارع بنغازي، أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تشعر انها مزدحمة بالكمامات، ولكن ماهي الطريقة الصحيحة لارتدائها ومتى يمكن للشخص ارتدائها، وما جدوى الكمامة القماشية المزخرفة المنتشرة حاليا، وكيف يحمي سالم نفسه إذا لم توفر له الحكومة الكمامة مجانا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها مسئول التثقيف الصحي بمركز بنغازي الطبي، ومؤسس حملة أطباء الصحة معا ضد كورونا، ورئيس لجنة التوعية والتثقيف الصحي بنقابة الصحة العامة الليبية الدكتورة أماني الشاعري:

جميع الأنواع التجارية الموجودة في ليبيا والمصنوعة من القماش غير مجدية، ولا تحمي من فيروس كوفيد 19، وهي أكبر كذبة لأنها تحمي من الغبار فقط، بينما الكمامة الطبية تحتوي على ثلاث طبقات للحماية من الفيروس، وقد بدأ بعض التجار مؤخرا بالضحك على المواطن واستخدام بعض الكلمات مثل تقنية النانو وقماش الليكرا ولجذب أكثر يقوم بالطباعة عليها، لذلك ننصح المواطن ألا ينصاع لكل تلك المغريات لأنه لا جدوى منها، ولا تحمي من انتقال الفيروس.

فيما تقول عن مدة ارتداء الكمامة، وفاعليتها: بالنسبة للعادية كل 4 ساعات، وN95 يتم تغييرها كل 8 ساعات، ولا تستخدم الكمامة إلا في أماكن التجمعات، ولا داعي لارتدائها اثناء قيادة السيارة، أو المشي في مكان مفتوح، أو بالمنزل إذا لم يكن هناك أحد مصاب أو مشتبه به أو مخالط.

وتحذر الدكتورة أماني: من ارتداء الكمامة مرة أخرى بعد نزعها، أو لمسها باليد، وتنزيلها على الذقن ثم لبسها على الأنف مرة أخرى.

وتوضح طريقة ارتداء الكمامة قائلة: إذا كان لونها أخضر أو أزرق أي الجهة الملونة هي التي تكون في الخارج، والبيضاء تكون إلى الداخل، وهناك معدن صغير فوق الكمامة يتم وضعه على الأنف ويتم الضغط عليه حتى يأخذ شكل الانف، ويمنع دخول أي شيء، وعند لبسها يتم مسكها من الخيوط التي توجد على أطرافها، ولا تلمسها بيدك أبدا، ولابد من غسل اليدين أو استخدام الكحول قبل لبسها، وعند نزعها، والأهم أن يتم رميها في سلة المهملات ولا يتم رميها في الشارع.

وتقول لسالم وكيفية حماية نفسه بدون كمامة:

الكمامة تُلبس في الأماكن المزدحمة فقط، غير ذلك على الشخص أن يحافظ على المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون، وإذا كان هناك شخص لديه اعراض في العمل لابد أن يأخذ إجازة.