عقوب يبحث مع أطباء أجدابيا الوضع الوبائي في البلدية وآليات السيطرة على كورونا

التقى وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب بعدد من الأطباء العاملين بالمرافق الصحية بأجدابيا، أمس السبت، بمقر اقامته بمدينة بنغازي .

وشدد عقوب خلال اللقاء، على حرصه على استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم خدمة طبية متطورة، واستمع إلى الأطباء وتعرف على خبراتهم الطبية ومؤهلاتهم العلمية.

وقد اطلع عقوب على الأوضاع الصحية ببلدية أجدابيا والأوضاع الوبائية، وحالة المصابين بفيروس كورونا الذين يخضعون للعلاج بمركز العزل السريري الطبي، مشددا على أهمية الإسراع في علاج المصابين، مبينا أن المعالجة المبكرة ستوقف تدهور الأوضاع الصحية للمرضى وستقيهم من الانتقال إلى العناية المركزة.

وأكد وزير الصحة، أن الوزارة باشرت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل سرعة تقديم الخدمة وحلحلة أغلب المشاكل الفنية العالقة، التي تصب في صالح تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ببلدية أجدابيا وما جاورها مشيرا إلي أن جميع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تصب في صالح الأطباء والكوادر الصحية ورعاية المرضى.

وتابع ، ندرك جيدا صعوبة التعامل مع الفيروس، ونعلم أن الأطباء يتعرضون للخطر من أجل إنقاذ حياة المصابين، وكلما أسرعنا في معالجة المرضى، استطعنا منع تدهور حالتهم الصحة وأوقفنا انتقالهم إلى العناية المركزة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يهدد العالم وليبيا، مؤكدا ثقته في أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياة المصابين بالفيروس.