الجبل الغربي..حملة لـ”المركز الوطني” للعاملين في مراكز العزل

وصل إلى مدينة غريان -السبت- فريق طبي من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتكون من الأطباء العائدين من إيطاليا، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده الفريق لتطبيق التجربة الإيطالية في ليبيا-حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمركز.

يأتي هذا البرنامج ضمن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدن ليبية عدة وتتضمن خطة فريق العمل برنامجاً تدريبياً شاملاً للكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في مراكز العزل والفلترة وغرف العناية الفائقة ويستهدف البرنامج مدن الجبل الغربي ومدن المنطقة الجنوبية في مرحلتها الأولى.

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