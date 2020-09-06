سبها .. منتدى سياسي برعاية معهد الولايات المتحدة للسلام

شهد “مركز الشرارة” في مدينة سبها جلسة حوارية تحت مسمى “منتدى السياسات في فزان”، بدعمٍ من معهد الولايات المتحدة للسلام و بتنظيم نادي المناظرة بسبها و بحضور أعضاء المجلس البلدي.

حضر الجلسة نخبة من شباب المدينة وتم فتح باب النقاش في محاور ترتكز على بناء الهوية الجامعة، كما تمحورت النقاشات على إمكانية الاتجاه نحو القانون في حل الاشكاليات و دور السلطة في تحقيق الاستقرار والتصور الايجابي للمنطقة الجنوبية – حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لبلدية سبها.

وأكد عضو المجلس البلدي لبلدية سبها “أبوبكر جماعة بشير”-من جانبه- على دعم المجلس لمثل هذه الأنشطة والندوات والحوارات التي من شأنها أن تساهم في الاستقرار المجتمعي بين مكونات الجنوب الليبي وتنقل أفكار و أولويات الشباب إلى الاهتمام بمناطق الجنوب وأهميتها عبر طرح الرؤى ، التى يتم نقاشها وتداولها -حسب تعبيره- مضيفاً : (علينا أن نعمل جميعاً على التوصيات التى يمكن أن تعطي صورة أفضل من خلال العمل عليها و أن المجلس البلدي يدعم الشباب الذي يمتلك روح المبادرة والتغيير إلى الأفضل) .

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