«الطبية الاستشارية» بالواحات: 84 إصابة بكورونا خلال أسبوعين، بينها 66 حالة في جالو

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا ـ الواحات أمس السبت أنه خلال أسبوعين من تسجيل أول حالة سأسأ تلقت اللجنة 251 عينة، ثبت منها إيجابية 84 حالة، بينها ثلاث حالات موجبة لأجانب.

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حالات الإصابة بكورونا توزعت إلى 66 حالة من مدينة جالو، و10 حالات من مدينة أوجلة، وسبع حالات من مدينة إجخرة، وحالة واحدة من الحقول النفطية.

وبالنسبة للوفيات، أشار بيان اللجنة إلى 4 حالات وفاة في مركز العزل، اثنان من جالو، وواحد من أجخرة، وحالة وفاة واحدة لأجنبي.

وذكرت اللجنة أن 55 عينة جرى سحبها أمس السبت، وهي مازالت تحت الإجراء في مختبر مركز بنغازي الطبي. يذكر أن نتائج تحاليل 65 عينة أرسلت الخميس إلى المختبر نفسه، أظهرت وجود 14 حالة إيجابية، 12 حالة منها في مدينة جالو، واثنتان من مدينة أوجلة.

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