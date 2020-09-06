سرت .. بدء تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخليج البخارية

أكد رئيس لجنة الازمة والطوارئ بالشركة العامة للكهرباء سرت م. رمضان ابوشوفه أنه بعد جهود كبيرة وفنية تمكنت الكوادر الفنية من المهندسين والفنيين من اعادة تشغيل الوحدة الاولى بمحطة الخليج البخارية بسرت وتوقفها مند شهر مارس الماضي نتيجة أعطال فنية كبيرة.

وقال إن الوحدة الاولى بالمحطة دخلت على الشبكة العام بإنتاجية اكثر من 180 ميجاوات ودلك بفضل سواعد وطنية من الفنيين والمهندسين العاملين بالمحطة وذلك من خلال مجهودات جبارة متواصلة وبعزيمة صادقة في خدمة الوطن.

وأوضح أن هذه المجهودات تمت بالتنسيق مع مساعد مدير ادارة محطة الخليج البخارية بسرت مهندس الساعدي ابوستة وعضو لجنة الازمة م.عادل زايد وبمتابعة مستمرة من مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل م. عبدالعاطي العقيبي كما اضاف بان اعادة تشغيل المحطة ودخولها على الشبكة العامة سيخفف من معاناة المواطنين وانقطاع الكهرباء المتكرر.

ووجه ابوشوفة الشكر الى كافة الجهات التي ساهمت في تذليل الصعاب وكان لها دور ايجابي في تشغيل المحطة وكذلك كافة الادارات داخل الشركة دون تخصيص والتي قامت بتوفير احتياجات المحطة.

وفي الختام أكد رئيس لجنة الازمة الطوارئ بسرت بضرورة تكاثف جهود الجميع من اجل الاستمرار في العمل المناط للشركة العامة للكهرباء والذي يعتبر واجبا وطنيا اتجاه الوطن والمواطن حتى ننعم جميعاً بالكهرباء ونتجاوز الازمة بسلام.