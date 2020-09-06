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أول شحنة إمدادات طبية خاصة بفيروس كورونا تصل سرت

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تسلم فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت أول شحنة إمدادات طبية من المركز  الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس ووزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.   

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة جائحة وباء كورونا بسرت محمد الاميل إنه حسب مصادر إدارة فرع المركز بسرت أن هذه الشحنة هي الأولى مند ظهور ما يعرف بفيروس كورونا كويفيد19 بسرت.

وأوضح ان شحنة الإمدادات الطبية التي وصلت إلى سرت تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا وتحوي لوازم المختبرات ومواد تشغيلية لجهاز PCR والمعقمات الطبية ومعدات طبية   وأدوية خاصة بمجابهة وباء كورونا واضافة الى احتياجات في المركز الوطني لمكافحة    الأمراض بسرت.     

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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