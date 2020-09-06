أول شحنة إمدادات طبية خاصة بفيروس كورونا تصل سرت

تسلم فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت أول شحنة إمدادات طبية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس ووزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة جائحة وباء كورونا بسرت محمد الاميل إنه حسب مصادر إدارة فرع المركز بسرت أن هذه الشحنة هي الأولى مند ظهور ما يعرف بفيروس كورونا كويفيد19 بسرت.

وأوضح ان شحنة الإمدادات الطبية التي وصلت إلى سرت تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا وتحوي لوازم المختبرات ومواد تشغيلية لجهاز PCR والمعقمات الطبية ومعدات طبية وأدوية خاصة بمجابهة وباء كورونا واضافة الى احتياجات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت.