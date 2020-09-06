أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن ايقاف المرتبات لما يقرب من 17 ألف شخصا بداية من شهر سبتمبر الجاري بعد تحديثها لمنظومة المرتبات.

وأوضحت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن منظومة المرتبات بوزارة المالية تم ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بنذ المرتبات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تأسيساً لأحكام قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014 تم الربط والتطابق بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ومصلحة الأحوال المدنية وكانت النتائج مختلفة حيث تبين وجود عدد 6915 متوفون ولم يتم الابلاغ عنهم ويتم إحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم، بالإضافة إلى وجود شريحة أخرى يوجد أختلاف في الاسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل، وشريحة ثالثة يختلف الاسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو مايعتبر مرتبات لأشخاص وهمية.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية ذات الاختصاص .

The post مالية الوفاق توقف مرتبات 17 ألف شخصا بداية من سبتمبر الجاري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24