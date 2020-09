أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن ايقاف المرتبات لما يقرب من 17 ألف شخصا بداية من شهر سبتمبر الجاري بعد تحديثها لمنظومة المرتبات.

وأوضحت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن منظومة المرتبات بوزارة المالية تم ربطها بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بنذ المرتبات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تأسيساً لأحكام قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014 تم الربط والتطابق بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات ومصلحة الأحوال المدنية وكانت النتائج مختلفة حيث تبين وجود عدد 6915 متوفون ولم يتم الابلاغ عنهم ويتم إحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم، بالإضافة إلى وجود شريحة أخرى يوجد أختلاف في الاسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل، وشريحة ثالثة يختلف الاسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو مايعتبر مرتبات لأشخاص وهمية.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية ذات الاختصاص .

The post مالية الوفاق توقف مرتبات 17 ألف شخصا بداية من سبتمبر الجاري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24