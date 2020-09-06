اليوم.. انطلاق اجتماعات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2020

تنطلق اليوم الأحد اجتماعات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب لبحث جملة من الموضوعات.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن الاجتماع هو اجتماع تمهيدي لاجتماع قادم في جنيف تشارك فيه لجنة الحوار من مجلسي النواب والدولة وأعضاء لجان الحوار الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين والمبادرات التي تم طرحها سواء إعلان القاهرة أو مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الاجتماع يجري خلاله التأكيد على وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القوات التركية والجماعات الإرهابية والمرتزقة كما سيتم مناقشة إعادة هيكلة أجسام الدولة من مجلس رئاسي وحكومة من أجل توحيد مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية حيث أن الانقسام المؤسساتي تسبب مشكلات كبيرة للمواطن فيما يتعلق بالسيولة المالية وغلاء الأسعار في الغذاء والدواء والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وغياب العملات الصعبة لأرباب الأسر لذلك فإن توحيد المؤسسات أمر مهم للمواطن

وبين المريمي أن وفد مجلس النواب وصل إلى المغرب ومؤلف من النواب يوسف العقوري، عادل محفوظ ، عصام الجهاني، مصباح دومة، ادريس عمران.

من جانبه أكد عضو المجلس الدولة أحمد همومة أن اللجنة المشكلة من مجلس الدولة ستبحث مع لجنة من مجلس النواب وضع التصور الذي يجب أن يقوم عليه حوار لجنتي المجلسين 13 + 13 وكذلك 13 من المستقلين مبينا أن الحوار يهدف لترتيب ووضع قواعد الحوار القادم للوصول لتفاهمات أولاً: حول المناصب السيادية التي من ضمنها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام وهيئة مكافحة الفساد وثانياً: آلية اختيار وتعديل المجلس الرئاسي وفصل الحكومة واختيار رئيس لها.

وقال همومة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن وفد مجلس الدولة يرأسه فوزي العقاب رئيس وفد المجلس في لجنة الحوار التي تم تشكيلها سابقاً بناءً على مخرجات برلين وعلى السويح ممثل عن حزب التحالف وكذلك عبدالسلام الصفراني ممثل عن حزب العدالة والبناء ومحمد ناجم وأماما سليمان مستقلين.