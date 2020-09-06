ليبيا الان

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يطلق حملة توعوية بمخاطر كورونا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020م الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية داخل بلديات طرابلس الكبرى ابتداءًا من بلدية سوق الجمعة.

وقال المركز في منشور على الفيسبوك إن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية  تأتي ضمن خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا في المرحلة الرابعة من انتشاره.

ويشارك في الحملة الوطنية بلديات طرابلس الكبرى, مديرية أمن طرابلس, الهيئة العامة للأوقاف, مفوضية الكشاف والمرشدات, مفوضية مؤسسات المجتمع المدني,منظمتي اليونيسيف والهجرة الدولية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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