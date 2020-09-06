أحمد الخميسي: مجلس النواب المنقسم في طرابلس أصبح مثل أصنام الجاهلية

وصف الصحفي الليبي المتخصص في الاقتصاد أحمد الخميسي، النواب المنشقين في طرابلس، أنهم أصبحوا مثل أصنام الجاهلية، في إشارة إلى كونهم بلا أي فائدة.

وقال الخميسي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “«مجلس النواب» المنقسم بطرابلس أصبح جالسا كأحد أصنام الكعبة في زمن الجاهلية”.

وكان الخميسي، قد أكد في منشور سابق له منذ عدة أيام، أن هناك 30 ألف موظف بدون رواتب منذ عام 2014 و«الحكومة» تقول إنها تريد توظيف الشباب وعدد الباحثين عن العمل 128 ألف، متابع “افرك عينيك يا مواطن”.

وأضاف “المجلس الرئاسي يسيطر عليه الارتجال والمزاجية في القرارات والبلطجية في فكر الدولة وممارساتها ما هكذا يا سعد تورد الإبل”.