حراك 23 أغسطس: نرفض ما ينتج عن الصخيرات 2

أعلن حراك 23 أغسطس الليبي، رفضه لجميع الشخصيات السياسية الموجودة في المشهد بشكل قاطع، الذين ”يهرولون إلى المغرب من أجل ضمان مقاعد في المشهد السياسي القادم دون حتى الرجوع إلى أعضاء مجالسهم“.

وقدم الحراك في بيان صدر ليل السبت، عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب الليبي) وخالد المشري (رئيس مجلس الدولة)، مثالين على الشخصيات التي يرفضها، قائلا إنه ”بالإشارة إلى ما يحدث الآن في الساحة المحلية والدولية من إعادة تدوير لمجلس النواب والمؤتمر الوطني السابق ما يسمى في الوقت الحالي بمجلس الدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتقسيم المناصب بينهم من أجل الارتزاق ونهب أموال الشعب الليبي“.

وأضاف ”نرفض جميع الشخصيات الموجودة في المشهد بشكل قاطع _وعلى سبيل المثال عقيلة صالح وخالد المشري_ الذين يهرولون إلى دولة المغرب من أجل ضمان مقاعد في المشهد السياسي المقبل دون حتى الرجوع إلى أعضاء مجالسهم، وهذا إن دل فإنه يدل على أن الجميع يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية“.