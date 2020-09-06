المرصد السوري: عدد المرتزقة السوريين الموالون لتركيا في ليبيا بلغ 19 ألف مرتزق بينهم 350 طفلًا

ليبيا – كشف مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أنّ نحو (18900) مرتزق من حملة الجنسية السورية ذهبوا إلى ليبيا عبر تركيا، من بينهم نحو 350 طفلًا دون سن الـ18.

عبد الرحمن قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له: “هم بالفعل ذهبوا إلى ليبيا وبعد انتهاء عقودهم عاد منهم نحو 6150، بالإضافة لعودة جثامين نحو 500 من هؤلاء المرتزقة من بينهم 34 طفلًا”.

وأكّد على أنه نحو 12000 مرتزق من سوريا يوجدون حاليًا في ليبيا، مضيفًا: “روسيا وعبر شركات أمنية أرسلت مرتزقة لحماية الحقول النفطية من بينهم عناصر من حملة الجنسية السورية من مناطق سيطرة النظام السوري، مهمّتهم فقط حماية الحقول النفطية في ليبيا”.

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