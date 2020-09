حي الأندلس يشكو ارتفاع إصابات كورونا نتيجة الازدحام الذي يسببه الحظر

ناشدت بلدية حي الأندلس، اليوم الأحد، المواطنين بضرورة استمرار ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة خاصة أسواق المواد الغذائية و المخابز والمصارف والتباعد الاجتماعي.

وقالت البلدية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هناك ضغط كبير على مراكز الايواء ونقص في الكادر الطبي وتخبط و استهتار وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في توفير مستلزمات الوقاية للأطباء.

وطالبت البلدية اللجنة العليا لمكافحة كورونا والمسؤولين في حكومة الوفاق غير المعتمدة بالنظر فيما يخص الحظر والتعليم مع الفيروس، موضحة أن الحظر يزيد من الازدحام يوم الخميس قبل الحظر ويوم الأحد بعد الحظر مما يسبب ارتفاع في عدد الإصابات.

