صحة الوفاق: الاستعداد لافتتاح ثلاث مستشفيات في جنزور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2020

تسّتعد وزارة الصحة بحكومة الوفاق لافتتاح ثلاث مستشفيات داخل منطقة جنزور، التي اقتصر تقديم الخدمات الصحية فيها لعقود على مستوى الرعاية الصحية الأوّل، كما تخلو المنطقة تمامًا من أي مستشفى عام أو متخصص أو قروي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه سيجري افتتاح المستشفى بسعة سريرية تساوي مائتي سرير، ويحوي المستشفى مائة حجرة إيواء وعشر أقسام علاجية من بينها قسم جراحة النساء والتوليد.

كما سيتم افتتاح مستشفى “جنزور القروي” المكون من خمس طوابق وبسعة سريرية تبلغ سبعون سريرًا، ويضم أقسام الإسعاف والباطنة والأطفال والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والأشعة التشخيصية، وعدد من الأقسام الأخرى.

ورجحت الوزارة تخصيص “مستشفى الصياد” المكون من طابقين وهو ثالث مستشفى يجري إنشاؤه بالمنطقة كمستشفى “للنساء والولادة”.