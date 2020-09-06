«تعليم الوفاق» تلزم مؤسسات التعليم الطبي بنيل اعتماد «الوطني للجودة»

قرر عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف د.محمد عماري زايد اليوم الأحد إلزام مؤسسات وبرامج التعليم الطبي (الحكومية والخاصة والأجنبية) التقدم للحصول على الإعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في زمن اقصاه نهاية 2022.
وحسب بنود القرار رقم 420 لسنة 2020، الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد تقرر تشكيل فريق عمل برئاسة د.توفيق عجال يتولى اعداد دليل المعايير الوطنية للتعليم الطبي، كما يتواصل الفريق بالتواصل مع الجامعات الليبية بخصوص الدليل، ومع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي لغرض الإعتراف بالمركز واعتماد دليل المعايير.
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وقال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية د.محمد العتوق : يأتي هذا القرار من أجل أن تستوفي مؤسسات التعليم الطبي لكافة متطلبات الجودة، بما يُؤهلها تنفيذ السياسات والخطوات الخاصة بالاعتماد ، مشيراً بأحقيتها التقـدم بطلب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية بعد تحقيقها وتنفيذها لكافة شروط الإعتماد المؤسسي والبرامجي.
وحسب الوزارة، فإن الدليل يحقق الاعتراف بمخرجات التعليم الطبي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتطوير التعليم الطبي كمؤسسة، فضلاً النهوض بالتعليم الطبي والبحوث الدولية الطبية، والاتحاد الدولي للتعليم الطبي، وأن يتم إدراج كليات الطب الليبية بالدليل العالمي لكليات الطب.
يشار إلى أن الإتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) ومنظمة الصحة العالمية لن يعترفان بمخرجات الكليات الطبية إلاّ بعد حصول المؤسسة التعليمية (الكلية ، المعهد) على الإعتماد من المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية بحلول العام 2024 .
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