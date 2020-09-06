محمد العباني: الاتفاق السياسي عقيم ولن ينتج شيئاً

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الاتفاق السياسي الذي وقع عام 2015 عقيم ولم ينتج عنه إلا مزيدا من الأجسام الخشبية والتي منها من شبع موتا، فساهمت في إرباك المشهد بما مارسته من فساد لم تشهد له البلاد مثيلا.

وأضاف العباني في تدوينة عبر حسابه الرسمي بفيسبوك أن الاتفاق السياسي مليء بالمثالب وأن التفكير في حل الصراع الليبي يجب أن يكون من خارج الصندوق، لأن التفكير داخل الصندوق لا ينتج حلا.

وختم العباني تدوينته بعبارة أن “اتفاق الصخيرات وثيقة فاسدة لا يمكن ترميمها، واحترام عقول الليبيين هو أساس الحل في ليبيا وتعدد الحراك الدولي في تقديم المزيد من المبادرات قد يصيب أحدها الأزمة في مقتل فينهيها”.

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