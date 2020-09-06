صحة الوفاق: أعمال تشييد مركز العزل الصحي بطريق المطار تجاوزت 75%

قالت وزارة الصحة في حكومة الوفق إن نسبة تشييد مشروع «إنشاء مركز العزل الصحي بطريق المطار» تجاوزت الـ75% ، وهو خامس مركز عزل عالي الجهوزية تجهزه وزارة الصحة بحكومة الوفاق داخل مدينة طرابلس لعزل حالات كورونا الحرجة.

ويتكون هذا المركز الجديد من ثلاث طوابق، خصص الطابق الأول منه لتقديم خدمات الإسعاف فيما خصص الطابقان الثاني والثالث للعناية الفائقة والإيواء . ودعت وزارة الصحة مجددا المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وهي الابتعاد عن التجمعات وعدم إقامة الأفراح والمآتم