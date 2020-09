وسط انتظار مفاوضات الرباط.. مصادر مغربية: الليبيون حطبا لحرب ليسوا معنيين بها

قالت صحيفة “هسبريس” المغربية، إنه في إطار المساعي

الدولية لاستئناف المفاوضات الليبية، تحتضن العاصمة الرباط، اليوم الأحد، مفاوضات بين

الأطراف الليبية المتنازعة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إعلامية، تأكيدها أن هذه المفاوضات

التي تأتي في إطار المساعي الأوروبية، لن تُعقد في قصر الصخيرات الذي كان قد شهد توقيع

اتفاق الصخيرات سنة 2015.

وقال الباحث المغربي في العلاقات الدولية، خالد الشيات، إن

المغرب يمكن أن يقدم تجربته واستقراره وخبرته، لكن يبقى الليبيون هم من يجب أن يحسموا

في ذلك والاستئناس بالتجربة، مشيرًا إلى أن هذه فرصة للمغرب لتعميق علاقاته مع الأطراف

الليبية.

كما شدد الشيات على أن إنهاء الأزمة رهين بتقديم الخبراء

الحاضرين للقاء لحلول واقعية تضمن توازنات سياسية باستعمال الآليات وتضمن المصالح التي

من خلالها تتدخل القوى الدولية التي لا يمكن أن تخرج بخفي حنين، لافتًا إلى أن ما يوجد

في الأرض الليبية من صراع سياسي وعسكري، يوحي بأن هذا الأخير أدى إلى نتيجتين، الأولى

تتمثل في غياب حل، والثانية مرتبطة بإضافة متدخلين دوليين جدد من تركيا وامتدادات إقليمية،

وتقاطبات آخرى، ما يجعل الليبيين حطبا لحرب ليسوا معنيين بها.

