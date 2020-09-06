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الصحة العالمية: ينبغي زيادة العينات اليومية للكشف عن كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب الصحة العالمية بليبيا رمضان عصمان، أمس السبت، إنه من الصعب تتبع المخالطين نظرا لزيادة الحالات الجديدة، وأن الفيروس في بعض المناطق أصبح خارج السيطرة منها بنغازي وطرابلس.

 وأضاف أن المنظمة الآن ستقدم توصيات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خاصة بفصل الشتاء أن يقام تحليل خاص بالأنفلونزا لأي حالة قامت بتحليل كورونا وكانت نتيجتها سالبة وهذه العملية هي ما تعرف برصد الأمراض التنفسية. 

وكشف عن عدم أخذ عينات بأرقام كبيرة هو نظرا لنقص السعة المعملية فلابد من زيادة الأجهزة والأطقم المختصة المدربة على الأجهزة لزيادة عدد العينات اليومية مشيرا إلى أن البلاد لازلت في الموجة الأولى للفيروس ولا صحة لأخبار الموجة الثانية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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