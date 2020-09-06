الأرصاد: استمرار تقلب الطقس على شمال غرب البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تقلب الطقس على أغلب مناطق الشمال الغربي مصحوبا برياح نشطة مع فرصة هطول أمطار متفرقة.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى وجود «رطوبة عالية على المناطق الساحلية، و درجات حرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب».

رأس أجدير حتى مصراتة. سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس غائم جزئيا إلى كليا مع فرصة هطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم مما قد يسبب إثارة الأتربة والغبار وتتحول غدًا إلى شمالية غربية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى على الساحل بين 33 و37 درجة مئوية و تصل على الدواخل إلى 40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من صباح غد.

سرت – الخليج – سهل بنغازی حتی أمساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 35 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غات- غدامس- الحمادة

تتكاثر السحب على غدامس والحماده مع احتمال هطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.

ا لكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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