المركز الوطني للأمراض : 13 وفاة و 655 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا

قال المركز الوطني لمكافحة الامراض أنه استلم أمس السبت 05 سبتمبر 2020 عدد (2756) عينة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1106) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (95) عينة.

مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (626) عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (65) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (241) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (39) عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

مختبر فرع المركز الزاية عدد (136) عينة.

مختبر فرع المركز الكفرة عدد (1) عينة.

مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (37) عينة.

مختبر فرع المركز طبرق عدد (6) عينات.

مختبر فرع المركز غريان عدد (3) عينات.

مختبر فرع المركز زوارة عدد (1) عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

– عدد (2101) عينة سالبة

– عدد (655) عينة موجبة مفصلة كالتالي:

– عدد (415) حالة جديدة

– عدد (240) حالة مخالطين

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 56 حالة شفاء و عدد 13 حالة وفاة.