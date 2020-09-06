العباني: اتفاق الصخيرات وثيقة فاسدة لا يمكن ترميمها واحترام عقول الليبيين هو أساس الحل

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أنّ الصخيرات اتفاق عقيم، لم ينتج عنه إلا مزيدٌ من الأجسام الخشبية التي منها من شبع موتًا، فساهمت في إرباك المشهد بما مارسته من عهر سياسي وفساد لم تشهد له البلاد مثيلًا، بحسب قوله.

العباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنّ هذا الاتفاق المليء بالمثالب، وبالرغم من مرور ما يقرب من خمسة سنوات على توقيعه وفرضه زورًا وبهتانًا على الشعب الليبي الذي رفض شرعنته ورفض مجلس نوابه منح الثقة لحكومته، بالرغم من كلّ ذلك شرعنه مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2259، ومع ذلك فقد استمر فرض تطبيقه عنوة على الشعب الليبي، حتى بعد انتهاء صلاحيته المحدّدة في متونه، اعتبارًا من 2017/12/16.

وأضاف: “ومع أنّ مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، كان قد قرّر إلغاء مصادقته السابقة على هذا الاتفاق الكارثة في جلسته برئاسة النائب الثاني في مدينة بنغازي بتاريخ 2020/01/04. مازلنا نشاهد العديد من المبادرات المستندة على اتفاق الصخيرات المنتهي الصلاحية غير الصالح للتنفيذ يخرج بها علينا المجتمع الدولي، متجاهلًا أنّ هذا الاتفاق لم يؤتِ أُكله وأنّها لن تتمكّن من بعث الحياة فيه، ولا تخليصه وتطهيره من المثالب والمغالطات التي احتواها”.

كما لفت إلى أنّ مجرد التفكير في حلّ الصراع الليبي يجب أن يكون من خارج الصندوق، فالتفكير داخل الصندوق لا ينتج حلًا وأنّ الفكر الإنساني لم يعقم يوما عن إنتاج حلول لمشاكله وصراعاته، معتبرًا أنّ اتفاق الصخيرات وثيقة فاسدة لا يمكن ترميمها، واحترام عقول الليبيين هو أساس الحلّ في ليبيا.

وأكّد على أنّ تعدّد الحراك الدولي في تقديم المزيد من المبادرات قد يصيب أحدها الأزمة في مقتل فينهيها.

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