مركز مكافحة الأمراض: 655 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و13 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، اكتشاف 655 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، فيما توفيت 13 حالة متأثرة بالإصابة بالوباء.

وأشار المركز، وفق آخر تحديث لنشرته الوبائية، إلى أن الحالات الجديدة من بينها 415 حالة جديدة و240 حالة مخالطة، منوهًا إلى تسجيل 56 حالة شفاء .

واستلم المركز السبت 05 سبتمبر 2020 عدد (2756) عينة موزعة علي النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1106) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (95) عينة.

مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (626) عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (65) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (241) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (39) عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة.

مختبر فرع المركز الزاية عدد (136) عينة.

مختبر فرع المركز الكفرة عدد (1) عينة.

مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (37) عينة.

مختبر فرع المركز طبرق عدد (6) عينات.

مختبر فرع المركز غريان عدد (3) عينات.

مختبر فرع المركز زوارة عدد (1) عينة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1 – طرابلس :-

– عدد 223 حالة جديدة.

– عدد 90 حالة مخالطة

2- غريان :-

– عدد 2 جديدة

3- الخمس :-

عدد 1 مخالطة

عدد 49 جديدة

4- القواليش :-

عدد 2 جديدة

5- باطن الجبل :-

عدد 11 جديدة

عدد 17 مخالطة

6- يفرن :-

عدد 1 مخالطة

7 – سواني بني آدم :-

عدد 6 مخالطة

عدد 1 جديدة

8 – الماية :-

عدد 1 مخالطة

9 – الرجبان :-

عدد 1 مخالطة

عدد 1 جديدة

10 – ترهونة :-

عدد 1 جديدة

11- القره بوللي :-

عدد 5 جديدة

عدد 2 مخالطة

12 – قصر الأخيار :-

عدد 7 جديدة

13 – الرحيبات :-

– عدد 1 جديدة

14- الجفرة :

عدد 4 جديدة

عدد 3 مخالطة

15 – جنزور :-

– عدد 7 جديدة

عدد 6 مخالطة

16 – النواحي الأربعة

عدد 2 جديدة

عدد 3 مخالطة

17- صبراتة :-

عدد 2 جديدة

18- القلعة

عدد 2 جديدة

19- وادي زمزم وبونجيم

عدد 2 مخالطة

20- مسلاتة

عدد 9 جديدة

21- زليتن

عدد 14 جديدة

عدد 22 مخالطة

22- مصراتة

عدد 41 مخالطة

23- العواتة

عدد 10 مخالطة

عدد 6 جديدة

24- كاباو

عدد 9 مخالطة

25- بني وليد

عدد 9 جديدة

26- صرمان

عدد 1 مخالطة

27- الزاوية المركز

عدد 15 مخالطة

عدد 8 جديدة

28- الزاوية الغرب

عدد 2 جديدة

29- الزاوية الجنوب

عدد 3 مخالطة

30- سبها

عدد 2 مخالطة

عدد 7 جديدة

31- الشاطئ

عدد 2 جديدة

32 – اجدابيا

عدد 3 مخالطة

عدد 21 جديدة

33- طبرق

عدد 1 مخالطة

عدد 3 جديدة

34- الواحات

عدد 14 جديدة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 56 ) حالة شفاء:

1- عدد 4 في الرجبان

2 – عدد 2 في الخمس

3- عدد 3 في اجدابيا

4- عدد 44 في مصراتة

5- عدد 2 في ترهونة

6- عدد 1 في سبها

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 13 ) حالات وفاة:

عدد 2 في بني وليد

عدد 1 في قصر الأخيار

عدد 3 في اجدابيا

عدد 1 في الزاوية المركز

عدد 1 في غريان

عدد 2 في الأصابعة

عدد 1 في باطن الجبل

عدد 1 في صرمان

عدد 1 في العجيلات

أرقام :

إجمالي الإصابات : 17,749

الحالات النشطة : 15,383

المتعافين : 2,081

الوفيات : 285