تونس وأسبانيا تؤكّدان على ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي تتبنّاه الأطراف الليبية كافّة

ليبيا – التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي أمس السبت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة اسبانيا Arancha Gonzalez Laya، التي تؤدّي حاليًا زيارة عمل إلى تونس.

الجانبان تبادلا خلال اللقاء -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية- وجهات النظر بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية، لا سيّما منها تطوّرات الوضع في ليبيا.

وأكّد الوزيران في هذا الخصوص على ضرورة العمل من أجل التوصّل إلى حل سياسي تتبناه الأطراف الليبية كافّة.

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