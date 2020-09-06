القوّات المشتركة السودانية – الليبية تحرر 19 سودانيًا و 3 أجانب من عصابة للاتجار بالبشر

ليبيا – حرّرت القوات المشتركة السودانية – الليبية في الولاية الشمالية، 19 سودانيًا و3 أجانب من قبضة عصابة اتجار بالبشر في منطقة المثلث الحدودية، كانوا في طريقهم إلى ليبيا على متن سيارتين.

قائد القوات المشتركة السودانية الليبية في الولاية الشمالية العقيد الركن أنور عبد الله محمود أكّد في تصريح لوكالة الأنباء السودانية – وفقًا لما نقلته”روسيا اليوم”- أنّ هذا الإنجاز تحقّق بجهود ويقظة ومتابعة القوّات المشتركة السودانية – الليبية التي ظلّت تعمل في مكافحة تلك الظاهرة والحدّ من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أنّ القوات المشتركة ستظلُّ العين الساهرة لحماية حدود الولاية ومنع مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الوطن.

من جانبه، أكّد رئيس شعبة استخبارات القوّات المشتركة السودانية – الليبية في الشمالية المقدم ملاذ حسن محمد سرور، أنّ تحرير هؤلاء الأشخاص من قبضة عصابة الاتجار بالبشر جاء بعد توفّر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحرّكات هذه المجموعة من قبل القوات المشتركة.

وأشار إلى مواصلة جهودها وتحقيق إنجازاتها في مجال حماية حدود الولاية الشمالية والحدّ من ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وملاحقة المبعدين عن ليبيا، موضّحًا أنّ العام الحالي شهد تزايدًا كبيرًا في الهجرة غير الشرعية.

كما قال: إنّ القوات المشتركة السودانية – الليبية قدّمت كافّة المساعدات الإنسانية للذين تمّ تحريرهم.

وأشاد عدد من الضحايا بجهود القوات المشتركة السودانية – الليبية ودورهم الكبير في إنقاذ حياتهم من عصابة الاتجار بالبشر، محذّرين الشباب من خطورة الهجرة غير الشرعية على أنفسهم وسلامتهم وأمن واستقرار الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية