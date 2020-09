أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيستقبل اليوم الساعة الثالثة عصرا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في قصر وحيد الدين باسطنبول.

