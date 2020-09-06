“التكبالي”: “الصخيرات 2” كارثة ستحل على الليبيين لمدة طويلة

أعرب عضو مجلس النواب علي التكبالي، عن رفضه لإجراء حوار سياسي بين مجلسي النواب و“الدولة الاستشاري” المُرتقب عقده اليوم الأحد في العاصمة المغربية الرباط.

واعتبر التكبالي، في مداخلة هاتفية لقناة العربية، أن المحادثات التي تجري في المغرب بمثابة تسليم لما بقي في مجلس النواب، قائلا: “الوفد الذي تشكّل لن يكون قادرًا على التصدي لدهاء الإخوان وزعيمهم الذي يذهب إلى المفاوضات (رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري)”.

ورأى أن الحوار بين وفدي “النواب” و”الاستشاري” سوف يجلب كارثة جديدة على ليبيا، لأنه يعد بمثابة ترميم للاتفاق السياسي الموقع في المغرب أيضًا، والذي رفضه مجلس النواب، متسائلا: “ما الفرق بين الرباط والصخيرات طالما أن المنطق هو المنطق والوجوه هي الوجوه، وأنا أرى أن كارثة مقبلة على الليبيين وسوف تستمر مدة طويلة؟”.

وحول ذهاب عدد من النواب إلى الحوار رغم عدم جدواه كما يرى، قال: “مجلس النواب من خلال رئيسه يتعرض إلى ضغوطات كبيرة من المجتمع الدولي ولا يستطيع الوقوف أمام هؤلاء؛ فتارة يتهمونه بأنه يخبئ الأموال وتارة أخرى بأنه لا يريد الصلح والسلام”.

وأضاف: “لا ألوم رئيس المجلس لكن ألوم أولئك الذين سيذهبون إلى الحوار، فلو كانوا يريدون مصلحة الوطن لقالوا لا لن نذهب وعند ذلك لا يستطيعون الضغط على رئيس المجلس”.