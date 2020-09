بدء أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات الوضع في ليبيا.. غدا الاثنين

أفادت مصادر إعلامية، بأنه تبدأ غدًا الاثنين، أعمال الدورة

154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لأعمال الدورة

على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيُعقد افتراضياً يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري،

برئاسة فلسطين.

ويعد هذا الاجتماع هو الأخير فى سلسلة الاجتماعات التحضيرية

لعقد الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري سبتمبر 2020، حيث انطلقت

الأسبوع الماضى الاجتماعات التحضيرية على المستوى الاقتصادي، بعقد اجتماعين للمجلس

الاقتصادي والاجتماعي الأول على مستوى كبار المسؤولين، والثاني على مستوى وزراء الاقتصاد

لاعتماد الملفات التي سيتم طرحها على مجلس الجامعة في دورته الوزارية.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،

حسام زكي، إن اجتماعات المندوبين الدائمين ستتناول الإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء

الخارجية العرب من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها

لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها، مشيرًا إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددًا

من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي

المشترك، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها التطورات

الأخيرة.

وأكد زكي، أن الاجتماعات ستناقش أيضًا التدخلات التركية والإيرانية

في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية

على الساحة العربية، إلى جانب موضوعات اجتماعية وصحية، منها التعاون العربي في مجال

التصدي لجائحة “كورونا”، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة

جميع أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح، إضافة إلى استعراض البنود التي تتعلق بالشؤون

المالية والإدارية.

