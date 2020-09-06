بالأسماء.. هؤلاء من يمثلون مجلسي النواب والدولة في اجتماع المغرب

يشارك وفد مجلس النواب في اجتماع المغرب اليوم الأحد، حيث يضم النواب «يوسف العقوري، عادل محفوظ ، عصام الجهاني، مصباح دومة، إدريس عمران».

فيما يتكون وفد مجلس الدولة، من فوزي العقاب رئيس وفد المجلس في لجنة الحوار التي تم تشكيلها سابقاً، وعلى السويح ممثل عن حزب التحالف، وعبدالسلام الصفراني ممثل عن حزب العدالة والبناء، ومحمد ناجم، وأماما سليمان عضوين مستقلين.

وتستعد مدينة الرباط المغربية، اليوم الأحد، لاستقبال اجتماعات سياسية ليبية بين وفدي مجلس النواب، والمجلس الاستشاري، تمهيداً لإبرام اتفاق سياسي، تسعى القوى الإقليمية والدولية لإبرامه بين الفرقاء السياسيين، على ضوء مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وكانت مصادر برلمانية ليبية، قد أكدت الأسبوع الماضي أن اجتماعات مرتقبة بين وفد من مجلس النواب الليبي، والمجلس الاستشاري، هذا الأسبوع، للتشاور حول تفعيل العملية السياسية في ليبيا بعد الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار منذ شهرين.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية: “إن الرباط بالمغرب، ستحتضن الاجتماعات بعد وساطة روسية، كما أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز تدعم هذه التحركات، وستناقش الاجتماعات سبل تفعيل الحل السياسي والتشاور حول آلية تغيير شخصيات تتولى قيادة المؤسسات السيادية”.

وأضافت وفد مجلس النواب الليبي يضم النواب يوسف العقوري، عصام الجهاني، إدريس عمران، الهادي الصغير، مصباح دومة، عادل محفوظ”، مشيرة إلى دور المبعوث الخاص لرئيس المجلس عبد الباسط البدري في ترتيب اللقاءات بالمغرب”.

وتابعت الاجتماعات تشكل بداية لكسر الجمود السياسي في ليبيا منذ ما يقرب من عام ونصف، مشيرة إلى أهمية دعم تحركات البعثة الأممية لاستئناف اجتماعات اللجنتين السياسية والعسكرية”.

وأطلق خبراء ومراقبون للوضع الليبي، تحذيرات واسعة من مآرب الاتفاق السياسي الجديد الذي تحتضنه مدينة الرباط المغربية بين وفدي مجلس النواب والمجلس الاستشاري، والذين اعتبروه «اتفاق الصخيرات 2»، مؤكدين أنه يحمل «الشر» إلى ليبيا لأنه مليء بالفخاخ التي تخدم مخططات الدول العدائية على رأسها تركيا وقطر والتنظيمات الإرهابية التي طلت برأسها بقوة خلال الاتفاق السياسي الذي أبرم في المغرب في عام 2015 وتعاني البلاد من ويلاته حتى يومنا هذا نتيجة الكوارث التي لُغم بها الاتفاق المشبوه.