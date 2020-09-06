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طرابلس الأعلى في الإصابات ومصراتة في الشفاء.. آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا»

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بقيت طرابلس في صدارة أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد بواقع 313 حالة جديدة، فيما كانت أعلى أرقام الشفاء من الوباء في مصراتة بواقع 44 حالة، وفق آخر تحديث للنشرة الوبائية الصادرة عن بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأعلن، المركز اليوم الأحد، اكتشاف 655 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، فيما توفيت 13 حالة متأثرة بالإصابة بالوباء. وأشار وفق آخر تحديث لنشرته الوبائية، إلى أن الحالات الجديدة من بينها 415 حالة جديدة و240 حالة مخالطة، منوهًا بتسجيل 56 حالة شفاء.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

طرابلس
223  حالة جديدة
90 حالة مخالطة

غريان
حالتان جديدتان

الخمس
حالة واحدة مخالطة 
49 حالة جديدة

القواليش
حالتان جديدتان

باطن الجبل
11 حالة جديدة
17 حالة مخالطة

يفرن
حالة واحدة مخالطة

سواني بني آدم 
6 حالات مخالطة
حالة واحدة جديدة

الماية
حالة واحدة مخالطة

الرجبان
حالة واحدة مخالطة
حالة واحدة جديدة

ترهونة
حالة واحدة جديدة

القره بوللي 
5 حالات جديدة
خالتان مخالطتان

قصر الأخيار 
7 حالات جديدة

الرحيبات
حالة واحدة جديدة

الجفرة
4 حالات جديدة
3 حالات مخالطة

جنزور
7  حالات جديدة
6 حالات مخالطة

النواحي الأربعة
حالتان جديدتان
3 حالات مخالطة

صبراتة
حالتان جديدتان

القلعة
حالتان جديدتان

وادي زمزم وبونجيم
حالتان مخالطتان

مسلاتة 
9 حالات جديدة

زليتن
14 حالة جديدة
22 حالة مخالطة

مصراتة
41 حالة مخالطة

العواتة
10 حالات مخالطة 
6 حالات جديدة

كاباو 
9 حالات مخالطة

بني وليد 
9 حالات جديدة

صرمان
حالة واحدة مخالطة

الزاوية المركز
15 حالة مخالطة 
8 حالات جديدة

الزاوية الغرب
حالتان جديدتان

الزاوية الجنوب
3 حالات مخالطة

سبها
حالتان مخالطتان
7 حالات جديدة

الشاطئ 
حالتان جديدتان

أجدابيا 
3 حالات مخالطة
21 حالة جديدة

طبرق
حالة واحدة مخالطة
3 حالات جديدة

الواحات
14 حالة جديدة

56 حالة شفاء
4  حالات في الرجبان
حالتان  في الخمس
3 حالات في اجدابيا
44 حالة في مصراتة
حالتان في ترهونة
حالة واحدة في سبها

13 حالة وفاة
2 في بني وليد
1 في قصر الأخيار
3 في اجدابيا
1 في الزاوية المركز 
1 في غريان
2 في الأصابعة 
1 في باطن الجبل
1 في صرمان
1 في العجيلات

إجمالي الإصابات : 17,749
الحالات النشطة : 15,383
المتعافون:   2,081
الوفيات : 285

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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