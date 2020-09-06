طرابلس الأعلى في الإصابات ومصراتة في الشفاء.. آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا»

بقيت طرابلس في صدارة أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد بواقع 313 حالة جديدة، فيما كانت أعلى أرقام الشفاء من الوباء في مصراتة بواقع 44 حالة، وفق آخر تحديث للنشرة الوبائية الصادرة عن بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأعلن، المركز اليوم الأحد، اكتشاف 655 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، فيما توفيت 13 حالة متأثرة بالإصابة بالوباء. وأشار وفق آخر تحديث لنشرته الوبائية، إلى أن الحالات الجديدة من بينها 415 حالة جديدة و240 حالة مخالطة، منوهًا بتسجيل 56 حالة شفاء.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

طرابلس

223 حالة جديدة

90 حالة مخالطة

غريان

حالتان جديدتان

الخمس

حالة واحدة مخالطة

49 حالة جديدة

القواليش

حالتان جديدتان

باطن الجبل

11 حالة جديدة

17 حالة مخالطة

يفرن

حالة واحدة مخالطة

سواني بني آدم

6 حالات مخالطة

حالة واحدة جديدة

الماية

حالة واحدة مخالطة

الرجبان

حالة واحدة مخالطة

حالة واحدة جديدة

ترهونة

حالة واحدة جديدة

القره بوللي

5 حالات جديدة

خالتان مخالطتان

قصر الأخيار

7 حالات جديدة

الرحيبات

حالة واحدة جديدة

الجفرة

4 حالات جديدة

3 حالات مخالطة

جنزور

7 حالات جديدة

6 حالات مخالطة

النواحي الأربعة

حالتان جديدتان

3 حالات مخالطة

صبراتة

حالتان جديدتان

القلعة

حالتان جديدتان

وادي زمزم وبونجيم

حالتان مخالطتان

مسلاتة

9 حالات جديدة

زليتن

14 حالة جديدة

22 حالة مخالطة

مصراتة

41 حالة مخالطة

العواتة

10 حالات مخالطة

6 حالات جديدة

كاباو

9 حالات مخالطة

بني وليد

9 حالات جديدة

صرمان

حالة واحدة مخالطة

الزاوية المركز

15 حالة مخالطة

8 حالات جديدة

الزاوية الغرب

حالتان جديدتان

الزاوية الجنوب

3 حالات مخالطة

سبها

حالتان مخالطتان

7 حالات جديدة

الشاطئ

حالتان جديدتان

أجدابيا

3 حالات مخالطة

21 حالة جديدة

طبرق

حالة واحدة مخالطة

3 حالات جديدة

الواحات

14 حالة جديدة

56 حالة شفاء

4 حالات في الرجبان

حالتان في الخمس

3 حالات في اجدابيا

44 حالة في مصراتة

حالتان في ترهونة

حالة واحدة في سبها

13 حالة وفاة

2 في بني وليد

1 في قصر الأخيار

3 في اجدابيا

1 في الزاوية المركز

1 في غريان

2 في الأصابعة

1 في باطن الجبل

1 في صرمان

1 في العجيلات

إجمالي الإصابات : 17,749

الحالات النشطة : 15,383

المتعافون: 2,081

الوفيات : 285

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