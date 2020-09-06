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صحة الوفاق: تجهيز مركز لعلاج مصابي كورونا بمنطقة الحرابة

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2020

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق تجهّيز مركزًا لعلاج مصابي فيروس كورونا بمنطقة “الحرابة” بالجبل الغربي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن السعة السريرية للمركز 22 سريرا خصصت ثماني أسرّة منها للعناية الفائقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها شرعت في رفع السعة السريرية لمراكز علاج مصابي فيروس كورونا، بدعم المواقع بوحدات عزل متنقلة ومتطورة أو تخصيص مواقع أخرى وتجهيزها، استجابة منها لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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