المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 13 حالة وفاة و 655 إصابة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، عن تسجيل 13 حالة وفاة و 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و تماثل 56 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم يوم السبت 05 سبتمبر (2756) عينة منهم (1106) عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و مختبر المركز المرجعي زليتن (95) عينة.

وأشار المركز إلى أنه تم فحص (626) في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية،كما فحص مختبر مركز بنغازي الطبي (65) عينة، و مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (241) عينة، و مختبر فرع المركز سبها (39) عينة، و مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة.

ولفت المركز إلى أنه تم فحص (136) في مختبر فرع المركز الزاية، كما فحص مختبر فرع المركز الكفرة عينة واحدة، و مختبر فرع المركز اجدابيا (37) عينة، مختبر فرع المركز طبرق (6) عينات، مختبر فرع المركز غريان (3) عينات، و مختبر فرع المركز زوارة عينة واحدة.

وأكد المركز أن نتائج العينات أظهرت سلبية (2101) عينة و (415) حالة إصابة جديدة و ( 240 ) حالة مخالطة.

