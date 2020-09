بسبب الكهرباء وإهمال جرحى المليشيات..المدني يهدد “الوفاق”: “احذروا غضبنا”

هاجم الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما تسمى بعملية بركان الغضب، اليوم الأحد، حكومة الوفاق غير المعتمدة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء قائلا “اليوم نصل لليوم الخامس على التوالي ولم نُشاهد الكهرباء فيه إلا ساعات معدودة”.

وهدد المدني في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حكومة الوفاق غير المعتمدة من غضب المليشيات قائلا “إلى متى هذا الحال ؟ وإلى متى سنصمت عن كل ذلك ؟ “احذروا غضب الشعب”، لافتا إلى أنه لا يوجد اهتمام بجرحى قوات بركان الغضب ولا عائلات القتلى، كما أن الوفاق لم تجد حلولا للكهرباء، ولا أزمة كورونا متسائلا “فلماذا نسكت أكثر”.

وأوضح المدني، أن الوفاق غيرت مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للأسوأ من خلال تكليفها للمدعو ابراهيم الفلاح مديرا مديراً تنفيذياً للشركة رغم كل التجاوزات التي كان سببها وإدانة ديوان المحاسبة له في تقريره الأخير والذي أثبت بأنه أحد أسباب أزمة الكهرباء في البلاد.

