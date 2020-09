المقري: اجتماعات المغرب جاءت ليأخذ المشهد السياسي الليبي قفزة قد لا تكون للأمام

قال المحلل السياسي، عبدالله المقري، إن كل المحاولات التي

ظهرت الأسبوع الماضي في اتجاه استمرار ما يُسمى بالهدنة وإحاطة ستيفاني ويليامز المُكلفة

بمهام مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وحسب المعلومات التي تفيد باجتماعات

أعضاء من مجلس النواب ومثيلهم من ما يسمى بمجلس الدولة في مدينة فاس بالمغرب، جاءت

ليأخذ المشهد السياسي الليبي قفزة قد لاتكون إلى الأمام ضمن ما عبر عنه أحد الرفاق

في إطار “الفأس في الرأس” حسب المثل الليبي المعروف.

وأوضح المقري، أن هذا يعني أن الخلاف في جوهره ليبي – ليبي

وهذا يخالف الحقيقة فالخلاف في جوهره ومن الأساس بين طرف استقدم الأجنبي ومع هذا الأجنبي

أصبحت ليبيا أرضًا وبحرًا وسماءً منتهكة وعاصمتها مدنسة والإرهاب يشرد ويقتل ويفجر

المؤسسات العامة وقواتها التي تتصدى للإرهاب يتم قصفها بالبوارج من البحر وقذفها بالصواريخ

من الطائرات المسيرة التركية، لافتًا إلى وصول أعداد المرتزقة السوريين إلى 28760 مرتزقًا

إرهابيًا بالإضافة إلى آلاف الجنود الأتراك واحتلال كامل لمدن ومناطق في المنطقة الغربية

وقواعد جوية وموانيء تحت الاحتلال العسكري التركي.

وشدد المقري، على أنه بناءً على هذا بات مرفوض القبول بالجلوس

مع الطرف الآخر ما لم يعلن قبوله رسميًا بوحدة ليبيا وحريتها وانسحاب تركيا بالاسم

من ليبيا وسحب جنودها ومرتزقتها من الأراضي الليبية، وضرورة إعلان موقفه من التخلص

من الاتفاقيات التي أبرمتها سلطة الصخيرات ويعترف صراحة بأن المجلس الرئاسي التابع

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فاقد لكل القرارات والقوانين التي أصدرها لكونها مخالفة

حتى لاتفاق الصخيرات نفسه، كما يجب إعلان عدم الاستقواء بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين

الحاضن لجميع التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على مفاصل الدولة في العاصمة الليبية

المحتلة والمخطوفة والتي تعيش السواد والظلام والحزن.

