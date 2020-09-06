شركة الكهرباء: تعرض محطة الأمن الخارجي سابقا للسرقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد تعرض محطة الأمن الخارجي سابقا بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس للسرقة.

وأكدت الشركة أن لصوصا قاموا يوم أمس الأول الجمعة وأثناء برنامج طرح الأحمال بسرقة محطة الأمن الخارجي سابقًا موضحة أن أعمال السرقة شملت كوابل ضغط منخفض حجم 240 وكابل ضغط عالي مسافة 17 متر من الوحدة الحلقية إلى المحول، كما شملت سرقة كابل فردي من الخلية إلى المحول مما تسبب في فصل خط 11 ك.ف أبوغالية .

وأشارت الشركة إلى تعرض خط الكيلاني للاعتداء وسرقة 1500 متر أسلاك ضغط عالي من محول زويتة فرعية الكيلاني محول الحكايمي.

ودعت الشركة الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية .