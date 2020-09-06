شركة الكهرباء تعلن تعرض محطات لسرقات جديدة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، تعرض محطة الأمن الخارجي سابقًا بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس للسرقة من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سرقة كوابل ضغط منخفض حجم 240، وكابل ضغط عال مسافة 17 مترا من الوحدة الحلقية إلى المحول، وكابل فردي من الخلية إلى المحول، مما تسبب في فصل خط 11 ك.ف أبوغالية وذلك أثناء برنامج طرح الأحمال.

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ونوهت شركة الكهرباء بتعرض خط الكيلاني للاعتداء وسرقة 1500 متر أسلاك ضغط عال من محول زويتة فرعية الكيلاني محول الحكايمي، وناشدت «كل الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين، والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية».

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