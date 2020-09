معزب : المليشيات سيطرت على داخلية الوفاق و باشاغا توسع في ملفات خارج اختصاصه

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة محمد معزب، الأحد، إنّ وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا عندما استلم الوزارة هالَهُ حجم الفساد في وزارته، وسيطرة بعض المليشيات على بعض أقسام الوزارة.

وأضاف معزب في صحفية، أن باشاغا انتهج الإعلام سبيلًا لإصلاح الأوضاع، وكان خيارًا خاطئًا، مشيرا إلى أنه إذ باشر فى بناء أجهزة حديثة ووسائل مبتكرة في أعمال وزارته، لكان خط النهج الصحيح لبناء الوزارة.

وأشار معزب إلى أن باشاغا توسّع كثيرا في ملفات خارج نطاق اختصاصه، وأن جلسة التحقيق المصارحة والمكاشفة التي امتدّت لخمس ساعات مع المجلس الرئاسي سوف تساهم في عودة الوزير لوزارته ملتزما بحدود اختصاصاته.

