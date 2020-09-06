وقفة احتجاجية للعاملين بشركة الخطوط الجوية الأفريقية للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم

نظم العاملون في شركة الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مصرف الواحة بمنطقة غوط الشعال للمطالبة بالإفراج عن مرتباتهم ومستحقاتهم المتأخرة.

وطالب العاملون المحتجون بالإفراج عن مرتباتهم وصرفها لهم كمستحقات قانونية نظير أعمالهم ووظائفهم بالشركة، مشيرين إلى أن جميع الموظفين حيث أنه لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية مند قرابة 6 أشهر.

وأوضح العاملون أن سبب تأخير مستحقاتهم هو تجميد أصول الشركة المالية وحساباتها المصرفية من قبل الجهات القضائية.

ولفت العاملون إلى أن إدارة مصرف الواحة بغوط الشعال قامت بالتصرف في تلك الحسابات بدون وجه قانوني وحولت بعض المبالغ المالية من حسابات الشركة إلى جهات أخرى تشترك فى هذا النزاع القانوني.

وطالب العاملون والموظفون إدارة مصرف الواحة بإرجاع تلك المبالغ إلى حسابها الأصلي، حتى يتم الفصل بها من قبل الجهات القضائية.

واعتبر العاملون والموظفون إن هذا الإجراء الذي قامت به إدارة مصرف الواحة بالتصرف فى تلك الأموال مخالفة قانونية صارخة.