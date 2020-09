أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، تجهيزها

لمركز لعلاج مصابي فيروس كورونا بمنطقة الحرابة بالجبل الغربي.

ولفتت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أنه تبلغ السعة السريرية للمركز اثنين وعشرين سريرًا،

خصصت ثماني أسرّة منها للعناية الفائقة.

