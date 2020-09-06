«يونيسيف» تعقم 39 مدرسة ليبية للوقاية من «كورونا»

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن الانتهاء من تعقيم 39 مدرسة ليبية لحماية الطلاب والكادر التعليمي من فيروس «كورونا».

ونوهت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج مؤخرًا في مدارس ببلديات ظاهر_الجبل و نالوت و الحرابة و جاد و يفرن و الرحبات و المشاشية و الشقيقة والقلعة.

اقرأ ايضا: بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس

ومن المقرر أن تستهدف المرحلة الثانية 163 مدرسة أخرى في غرب البلاد، والتي تأتي بالشراكة مع وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق وبالتعاون مع أوبال للتعقيم والتطهير. وعبرت (يونيسف) عن شكرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» في ليبيا.

وفي 31 أغسطس الماضي، عاد طلاب الشهادة الثانوية العامة إلى مدارسهم في أول أيام استئناف الدراسة التي توقفت لأشهر بسبب فيروس «كورونا المستجد».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا