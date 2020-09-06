لقاء مصالحة بين السراج والكبير في أنقرة.. و«معيتيق» يترقب النتائج

كشف مصدر مسؤول في «حكومة الوفاق» عن لقاء مصالحة بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال من منصبه، الصديق الكبير، برعاية الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.

ورجح المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، في اتصال هاتفي مع «الساعة 24»، أن اللقاء من المتوقع عقده، مساء اليوم الأحد، في العاصمة التركية أنقرة والتي وصلها «السراج» في وقت سابق من مساء أمس السبت قادما من طرابلس، فيما يتواجد «الكبير» منذ أسابيع في تركيا عقد خلالها عديد اللقاءات ووقع اتفاقيات مع الجانب التركي لم يفصح عن تفاصيلها.

وكان النائب بـ«المجلس الرئاسي»، قد وصل منذ يومين إلى أنقرة قادما من مدينة مصراتة لإجراء لقاءات مع علي الصلابي وعلي الدبيبة وعدد من قيادات الإخوان المسلمين الليبية المقيمين في تركيا لمحاولة حلحلة الخلافات داخل «المجلس الرئاسي» وتسمية «حكومة وفاق» منفصلة عن المجلس يترأسها «معيتيق» مشترطاً توافق «الكبير» و«السراج» على أن يتم تحجيم دور وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي وصفه بالمتمرد على شرعية اتفاق الصخيرات المغربية ومحاولا عقد صفقة منفردة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأكدت مصادر لـ«الساعة 24» أن فايز السراج لا يمانع أن يتولى أحمد معيتيق رئاسة الحكومة المزمع إعادة تشكيلها وهي خطوة لاقت ترحيبًا من عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان.