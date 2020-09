الأرصاد : الطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال الغربي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أن الطقس سيظل متقلب على أغلب مناطق الشمال الغربي، مصحوبا برياح نشطة مع فرصة هطول أمطار متفرقة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن رطوبة ستظل عالية على المناطق الساحلية، ودرجات حرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وأكد المركز أن مناطق رأس اجدير حتى مصراتة سهل الجفارة و الجبل الغربي سيكون بها الطقس غائم جزئيا إلى كلي، مع فرصة هطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، اليوم، مما قد يسبب إثارة الأتربة والغبار وتتحول غدًا إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على الساحل بين 33 و37 درجة مئوية وتصل على الدواخل إلى 40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من صباح غد.

وأشار المركز إلى أن مناطق سرت و الخليج و سهل بنغازی حتی امساعد و الواحات و مرادة، ستكون بها السماء قليلة السحب مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 35 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة تتكاثر بها السحب على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية، كما ستكون مناطق الكفرة و السرير و تازربو ستكون بها السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

