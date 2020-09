المرصد السوري يعلن ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا لـ 18900 مرتزقا

أعلن ما يسمى بالمرصد السورى لحقوق الإنسان، أن نحو

18900 مرتزق من حملة الجنسية السورية ذهبوا إلى ليبيا عبر تركيا، من بينهم نحو 350

طفلًا دون سن الـ18.

وأكد المرصد، أنهم بالفعل ذهبوا إلى ليبيا وبعد انتهاء عقودهم

عاد منهم نحو 6150، بالإضافة لعودة جثامين نحو 500 من هؤلاء المرتزقة من بينهم 34 طفلًا.

