سرقة وتخريب مدرسة تعليم أساسي في سرت

تعرضت مدرسة في سرت لأعمال تخريبية وسرقة ونهب من خارجين عن القانون، وفقما أعلنت مصادر من مراقبة تعليم سرت وإدارة المدرسة.

وقال مصدر لـ«بوابة الوسط»: إن مدرسة وادى تلال للتعليم الأساسي بالزعفران التى تحوى أكثر من 15 فصلا دراسىا ومرافق تعليمية تعرضت لأعمال تخريبية وسرقات معداتها.

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ونوه المصدر إلى أن من بين الأدوات المسروقة «آلة تصوير مستندات، مستلزمات تعليمية ونشاط مدرسي، وأسلاك كهربائية». وكان من المقرر اجراء امتحانات اتمام الشهادة الإعدادية في هذه المدرسة اليوم، ولكن جرى نقل الطلاب الممتحنين لمدرسة أخرى، في حين تحتاج المدرسة الى أعمال صيانة كبيرة قبل العام الدراسي.

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