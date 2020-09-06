النهر الصناعي يكشف أسباب استمرار انقطاع المياه عن المدن

ليبيا – أعرب جهاز النهر الصناعي عن أسفه على استمرار انقطاع المياه لأسباب خارج مهامّ ونطاق أعمال المنظومة، وذلك لتكرار حالات الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى.

النهر الصناعي أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنّ آخر هذه الإطفاءات كانت يوم الجمعة، وترتّب عليها توقّف أعمال إعادة التشغيل وضخّ المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المستمر لفرق التشغيل بعد كلّ حادثة إظلام تام بالشبكة.

وطمأن المواطنين بعودة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار، وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخّ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه، مبديًا أمله باستقرار شبكة الكهرباء.

كما تقدّم بالشكر للشركة العامة للكهرباء على تعاونهم مع غرفة التحكّم بالمنظومة، وحرصهم على إعادة الكهرباء للحقول في أسرع وقت ممكن بعد كلّ حادثة إظلام.

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