ليبيا

علي الانصاري / المغرب |

06 September, 2020

مدينة بوزنيقة وبالضبط بمنتجع فندق فيشي ،وعلى بعد كيلومترات من مدينة الصخيرات التي احتضنها قصر المؤتمراتها المفاوضات التي انتهت بالتوقيع على الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر الأول 2015، بدأ مبعوثي طرفي النزاع الليبي حوارا سياسيا منذ مساء الامس.

وتتكتم الجهات المغربية الراعية على مضمون الحوار خاصة القضايا التي يتم بحثها بين الطرفين، وينتظر العشرات من الصحفيين ان يتم اتخاذ إجراءات تمكن من الإدلاء ببعض التصريحات حول الحوار.